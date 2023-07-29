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Поляки готовятся воевать сами, без привлечения НАТО

Поляки готовятся воевать сами, без привлечения НАТО

Лидер польской «партии власти» («Право и справедливость», ПиС) Ярослав Качиньский обрушился с критикой в адрес НАТО.

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Комментарии
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Юрий Черепнин
ПОРА ДАТЬ  ИМ ПРОСРТЬСЯ
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18 час.
Владимир Терентьев
Поляки ещё те вояки....
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14 час.
Natalia Ivanova
&quot;Вашингтон будет отстаивать интересы Варшавы?&quot; С каких это пор поляки отупели? Вашингтон готовит поляков на заклание! Это же славяне.
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11 час.

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