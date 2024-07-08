Марсианская Одиссея: завершилась первая годичная миссия имитации полёта на Марс

Первая годичная миссия NASA по имитации полёта на Марс подошла к концу. Миссия, первая в серии CHAPEA («Аналоговое исследование здоровья и производительности экипажа»), началась 25 июня 2023 года, когда четыре добровольца были «запечатаны» в имитаторе марсианской среды обитания в Космическом центре имени Джонсона (JSC) НАСА в Хьюстоне.