Скребли по сусекам и занимали: как Лерчек и ее муж смогли выплатить многомиллионый долг по налогам

Рассказываем, как блогер Лерчек и ее муж смогли рассчитаться с долгами по невыплаченным налогам.Известная семья блогеров Чекалиных, которая недавно оказалась в центре финансового скандала, несмотря на все трудности, смогла погасить все свои долги.