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Скребли по сусекам и занимали: как Лерчек и ее муж смогли выплатить многомиллионый долг по налогам

Скребли по сусекам и занимали: как Лерчек и ее муж смогли выплатить многомиллионый долг по налогам

Рассказываем, как блогер Лерчек и ее муж смогли рассчитаться с долгами по невыплаченным налогам.Известная семья блогеров Чекалиных, которая недавно оказалась в центре финансового скандала, несмотря на все трудности, смогла погасить все свои долги.

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