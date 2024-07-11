Fox News: Байден выглядит как герой повести про доктора Джекила и мистера Хайда

Поведение президента США Джо Байдена напоминает поведение героя повести Роберта Льюиса Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", где в одном персонаже скрываются личности доброго и общительного человека и погрязшего в пороках негодяя, которые не знают о существовании друг друга.