Явлинский намекнул Киеву: пора сдаться, пока не поздно О Григории Явлинском в последнее время мы слышим не очень часто.
После Путина будет еще страшнее
Комментарии
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Александр Глущенко
Путин сказал, что СВО будет доведена до конца и все поставленные задачи Армия выполнит , а это значит , что укрорейх перестанет существовать , подпишут оставшиеся в живых капитуляцию НА УСЛОВИЯХ РОССИИ.. Внеблоковый статус хуторянам всучим , демилитаризируем денацифицируем потомственных сифилитиков . Только нейтральный статус устроит Россию.. И пусть сновам строят, возводят , что захотят и начнут выплачивать долги .. Короче .. у них работы непочатый край.
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14 час.
Наталия
Всегда рассмотрение подобных идей надо начинать с ответа на вопрос, кому это выгодно. Тем более, если идею озвучивает такой известный "патриот России", как Явлинский.. Здесь и без долгого рассмотрения все ясно, поскольку известно, на кого работает Явлинский.
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14 час.
VG
Vladislav Glotov
Явлинский, конечно, личность весьма одиозная. Но я сейчас о другом. Откуда это автор взял, что 80% территории Финляндии было занято Красной армией? Такого и близко не было ни в ходе советско-финляндской войны, ни тем более в ходе Великой Отечественной войны.
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8 час.
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