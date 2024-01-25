Театр абсурда
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Театр абсурда

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После Путина будет еще страшнее

После Путина будет еще страшнее

Явлинский намекнул Киеву: пора сдаться, пока не поздно О Григории Явлинском в последнее время мы слышим не очень часто.

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Комментарии
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Александр Глущенко
Путин сказал, что СВО будет доведена до конца и все поставленные задачи  Армия выполнит , а это значит , что укрорейх перестанет существовать , подпишут оставшиеся в живых капитуляцию НА УСЛОВИЯХ РОССИИ..  Внеблоковый статус хуторянам всучим , демилитаризируем денацифицируем потомственных сифилитиков . Только нейтральный статус устроит Россию.. И пусть сновам строят, возводят , что захотят и начнут  выплачивать долги .. Короче ..  у них работы непочатый край.
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14 час.
Наталия
Всегда рассмотрение подобных идей надо начинать с ответа на вопрос, кому это выгодно. Тем более, если идею озвучивает такой   известный &quot;патриот России&quot;, как Явлинский.. Здесь и без долгого рассмотрения все ясно, поскольку известно, на кого работает Явлинский.
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14 час.
VG
Vladislav Glotov
Явлинский, конечно, личность весьма одиозная. Но я сейчас о другом. Откуда это автор взял, что 80% территории Финляндии было занято Красной армией? Такого и близко не было ни в ходе советско-финляндской войны, ни тем более в ходе Великой Отечественной войны.
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8 час.

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