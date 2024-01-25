После Путина будет еще страшнее

Александр Глущенко Путин сказал, что СВО будет доведена до конца и все поставленные задачи Армия выполнит , а это значит , что укрорейх перестанет существовать , подпишут оставшиеся в живых капитуляцию НА УСЛОВИЯХ РОССИИ.. Внеблоковый статус хуторянам всучим , демилитаризируем денацифицируем потомственных сифилитиков . Только нейтральный статус устроит Россию.. И пусть сновам строят, возводят , что захотят и начнут выплачивать долги .. Короче .. у них работы непочатый край.

Наталия Всегда рассмотрение подобных идей надо начинать с ответа на вопрос, кому это выгодно. Тем более, если идею озвучивает такой известный "патриот России", как Явлинский.. Здесь и без долгого рассмотрения все ясно, поскольку известно, на кого работает Явлинский.