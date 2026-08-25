Официальная версия рассыпалась в суде: родные легенды указали на другого стрелка в машине

25.08.2026 06:01 Шоу-бизнес Семья легендарного рэпера Тупака Шакура инициировала новый судебный процесс, в котором назвала имя предполагаемого исполнителя смертельных выстрелов, утверждая, что роковой курок нажал совершенно другой человек.
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