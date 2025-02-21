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Петербургский дневник

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Виталий Милонов: «Мой рекорд за день – лично выпустил 150 снарядов»

Виталий Милонов: «Мой рекорд за день – лично выпустил 150 снарядов»

Депутат Государственной думы Российской Федерации, специально для «Петербургского дневника» До начала специальной военной операции я не проходил службу по призыву, но ранее сражался как доброволец в нескольких вооруженных конфликтах.

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