Виталий Милонов: «Мой рекорд за день – лично выпустил 150 снарядов»

Депутат Государственной думы Российской Федерации, специально для «Петербургского дневника» До начала специальной военной операции я не проходил службу по призыву, но ранее сражался как доброволец в нескольких вооруженных конфликтах.
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