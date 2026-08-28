Госавтоинспекция Москвы проведет рейд на электросамокатчиков

В Москве в ближайшие выходные пройдет профилактическое мероприятие «СИМ». Инспекторы в ходе рейда будут выявлять нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности.
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