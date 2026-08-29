Спецслужбы ФРГ обвинили в сокрытии фашистов, ответственных за Холокост

Федеральная разведывательная служба Германии внедрила агента в процесс над оберштурмбаннфюрером СС Адольфом Эйхманом в 1961 году, чтобы скрыть ряд его сообщников из числа членов действующей администрации страны, 28 августа пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на работы историка Клауса-Дитмара Хенке.
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