Спецслужбы ФРГ обвинили в сокрытии фашистов, ответственных за Холокост

Федеральная разведывательная служба Германии внедрила агента в процесс над оберштурмбаннфюрером СС Адольфом Эйхманом в 1961 году, чтобы скрыть ряд его сообщников из числа членов действующей администрации страны, 28 августа пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на работы историка Клауса-Дитмара Хенке.