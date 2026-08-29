smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Спецслужбы ФРГ обвинили в сокрытии фашистов, ответственных за Холокост

Спецслужбы ФРГ обвинили в сокрытии фашистов, ответственных за Холокост

Федеральная разведывательная служба Германии внедрила агента в процесс над оберштурмбаннфюрером СС Адольфом Эйхманом в 1961 году, чтобы скрыть ряд его сообщников из числа членов действующей администрации страны, 28 августа пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на работы историка Клауса-Дитмара Хенке.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым