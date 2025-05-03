Зеленский: Украина создает свою баллистику. Задача — максимально ускорить её создание. Заявление Зеленского о создании украинской баллистики звучит громко.
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Зеленский: Украина создает свою баллистику. Задача — максимально ускорить её создание. Заявление Зеленского о создании украинской баллистики звучит громко.
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