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Царьград

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Ливерпуль подписал Барколя из ПСЖ за 125 млн евро

Ливерпуль подписал Барколя из ПСЖ за 125 млн евро

Французский нападающий Брадли Барколя перешел из "Пари Сен-Жермен" в "Ливерпуль". Трансфер оценен в 125 миллионов евро плюс 20 миллионов в бонусах.

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