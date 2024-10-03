Американские студенты показали, как с помощью умных очков Ray-Ban узнать о человеке всё и сразу

Двое студентов Гарварда продемонстрировали, как при помощи умных очков и системы распознавания лиц оперативно находить информацию о человеке, попавшем в поле зрения устройства: кто он, какие у него номер телефона и домашний адрес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии