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Воронежские новости

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В Россошанском районе Воронежской области объявили тревогу из-за дронов

В Россошанском районе Воронежской области объявили тревогу из-за дронов

В Россошанском районе Воронежской области прозвучали сирены из-за угрозы удара дронов. Жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

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