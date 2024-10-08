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Администрация Архангельска не приняла работы на проспекте Ломоносова

Администрация Архангельска не приняла работы на проспекте Ломоносова

При благоустройстве проспекта Ломоносова подрядчик допустил слишком много ошибок. Администрация города такую работу не принялаРаботы на проспекте Ломоносова в Архангельске будут приняты только после устранения всех выявленных недочетов, а их немало.

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