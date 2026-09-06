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Человек погиб при столкновении грузовика с поездом во Владимирской области

Человек погиб при столкновении грузовика с поездом во Владимирской области

Во Владимирской области грузовик столкнулся с поездом, водитель грузовика погиб. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

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