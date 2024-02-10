Священники, муфтии, раввины и ламы придут в СИЗО

В следственных изоляторах введут должность помощника начальника по работе с верующими, а Федеральная служба исполнения наказаний сможет заключать соглашения о взаимодействии с централизованными религиозными организациями.
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