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Парламентская газета

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Задержан исполнитель теракта, при котором погиб генерал Кириллов

Правоохранительные органы задержали исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

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