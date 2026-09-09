Поздний брак: почему отношения после 50 могут стать самым осознанным решением в жизни

Долгое время мне казалось, что разговоры о любви и браке — это удел молодых. Что после определенного возраста начинается другая жизнь: спокойная, устоявшаяся, без потрясений и романтических глупостей.
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