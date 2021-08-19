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«Тойоту» расплющило между фурами под Новосибирском – четверо погибли

«Тойоту» расплющило между фурами под Новосибирском – четверо погибли

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на трассе Р-254 под Новосибирском. Большегруз Скания начал обгон, но не выдержал безопасного расстояния и смял автомобиль Тойота Камри рядом с другой фурой, ожидающей начала движения перед светофором.

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