«Тойоту» расплющило между фурами под Новосибирском – четверо погибли

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на трассе Р-254 под Новосибирском. Большегруз Скания начал обгон, но не выдержал безопасного расстояния и смял автомобиль Тойота Камри рядом с другой фурой, ожидающей начала движения перед светофором.