NYT: Иран предложил США создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием других арабских стран и с привлечением американских инвестиций, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех чиновников Исламской Республики.
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