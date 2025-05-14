Политика как он...
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Политика как она есть

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NYT: Иран предложил США создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

NYT: Иран предложил США создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием других арабских стран и с привлечением американских инвестиций, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех чиновников Исламской Республики.

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