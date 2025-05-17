Произвол украинских военкомов, которые устраивают самую настоящую «охоту на людей», отлавливая военнообязанных граждан прямо на улицах и в других общественных местах, уже вызывает негатив даже у боевиков ВСУ.
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