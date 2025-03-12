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Царьград

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Чихать на вас не хотели: В Госдуме предложили аллергикам уходить во внеплановый отпуск

Чихать на вас не хотели: В Госдуме предложили аллергикам уходить во внеплановый отпуск

Такой отгул будет предоставляться на месяц, независимо от установленного графика. За это время страдающие от аллергии люди смогу уезжать в другие регионы для облегчения симптомов болезни.

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