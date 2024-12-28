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Закон, порядок, государство

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У сельчанина-наркоагронома из Оренбургской области полицейские изъяли свыше 3 кг конопли и марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области при поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали 46-летнего жителя села Подгородняя Покровка.

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