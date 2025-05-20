Несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 67-я отдельная механизированная бригада, бывшее подразделение "Правого сектораа", понесли колоссальные потери в боях за Беловоды в Сумской области.
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