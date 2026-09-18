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РИА Новый день

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Первый день голосования на Урале подошел к концу

Первый день голосования на Урале подошел к концу

В Свердловской области закончился первый день голосования. Последние данные по явке (на 15:00) составили 13,73 процента.

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