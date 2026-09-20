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«В ней что-то надломилось»: коллеги Даниловой рассказали о последних годах жизни актрисы

«В ней что-то надломилось»: коллеги Даниловой рассказали о последних годах жизни актрисы

Заслуженная артистка России Наталья Данилова, ушедшая из жизни 8 сентября в 70 лет, была ведущей актрисой БДТ, а после выходила на сцену Театра имени В.

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