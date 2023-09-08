Многие до сих пор читают Википедию, думая, что это надёжный источник информации. Однако почти все русскоязычные статьи были написаны в странах НАТО и на Украине, рассказывает немецкий журналист Томас Рёпер.
Насколько свободна и объективна Википедия?
Комментарии
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Алексей Тан
😂😜... Утверждаю!... История народа Израилевого... или Тора... на мно-о-ого Круче! и более разнообразней и захватывющей! (фантастичней) чем Википедия....Там и ослы говорят, и в чреве рыбы (как в гостях) по три дня живут... а ангелы, так те вообще... чуть ли не в друзьях у народа израилевого ходят... в России такие то же есть... у них чуть ли не все "небожители" в друзьях ходят.
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21 час.
Алексей Тан
А в Википедии... родословня Сеппа-Минининского... с 2014 года... 3 или 4-ре раза переписывалась... О! какая "дотошность" 🤣.
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21 час.
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