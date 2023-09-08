Насколько свободна и объективна Википедия?

Алексей Тан

😂😜... Утверждаю!... История народа Израилевого... или Тора... на мно-о-ого Круче! и более разнообразней и захватывющей! (фантастичней) чем Википедия....Там и ослы говорят, и в чреве рыбы (как в гостях) по три дня живут... а ангелы, так те вообще... чуть ли не в друзьях у народа израилевого ходят... в России такие то же есть... у них чуть ли не все "небожители" в друзьях ходят.