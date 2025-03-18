Рогов: ВС России продвигаются к Лобковому в Запорожской области

ВС России после освобождения Степового в Запорожской области активно продвигаются к Лобковому. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
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