НСПК вводит комиссию для погашения займов МФО с помощью карт

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), с 1 июля вводит для погашения займов микрофинансовых организаций (МФО) с помощью карт «Мир» межбанковскую комиссию в 0,5% — интерчейндж, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту.
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