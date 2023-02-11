"Маленькие кебабчики"

В украинских соцсетях высмеяли трагедию в Турции и расстроились, что она не в России. Спасение из плена обломков рухнувшего здания восьмилетнего мальчика в городе Хатай, Турция.
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