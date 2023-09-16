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Энди Андреофф: «Драк становится меньше, сейчас больше идет уклон на голы. Но не думаю, что хоккей стал намного мягче»

– Если вбить в YouTube ваше имя, то он выдаст просто кучу драк. С какого возраста пошла такая тяга к потасовкам? – (Смеется.

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