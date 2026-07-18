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Газета.ру

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CENTCOM: двое военных США не выжили при атаках Ирана на Иорданию

CENTCOM: двое военных США не выжили при атаках Ирана на Иорданию

Двое американских военных получили в бою несовместимые с жизнью травмы при ударах Ирана по военным объектам США в Иордании, сообщает в соцсети X объединенное центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

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