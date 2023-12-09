NYT: Россия получила неожиданную помощь на Украине из-за действий Байдена

Украина может лишиться военной поддержки со стороны США из-за действий президента страны Джо Байдена, направившего в конгресс запрос с просьбой о выделении дополнительных денежных средств на обеспечение безопасности на границе с Мексикой.
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