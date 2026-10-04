«Сибирь» проиграла 9-й матч сезона КХЛ и осталась последней на Востоке

Новосибирская команда уступила нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ и с восемью очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.
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