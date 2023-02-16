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Генпрокурор Техаса подает в суд на администрацию Байдена за вопиющее нарушение конституции

Генпрокурор Техаса подает в суд на администрацию Байдена за вопиющее нарушение конституции

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон намерен подать в суд на администрацию президента США Джо Байдена за незаконное, по его мнению, подписание законопроекта о государственном бюджете на 2023 год на сумму почти 1,7 триллиона долларов.

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