Генпрокурор Техаса подает в суд на администрацию Байдена за вопиющее нарушение конституции

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон намерен подать в суд на администрацию президента США Джо Байдена за незаконное, по его мнению, подписание законопроекта о государственном бюджете на 2023 год на сумму почти 1,7 триллиона долларов.
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