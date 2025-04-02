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Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Для одобрения ипотеки на трешку в миллионниках нужно зарабатывать ₽232–731 тыс. Чтобы в 2025 году одобрили ипотечный кредит на покупку трехкомнатной квартиры, в одном из миллионников ежемесячно нужно получать почти семь средних по региону зарплат.

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