Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Для одобрения ипотеки на трешку в миллионниках нужно зарабатывать ₽232–731 тыс. Чтобы в 2025 году одобрили ипотечный кредит на покупку трехкомнатной квартиры, в одном из миллионников ежемесячно нужно получать почти семь средних по региону зарплат.