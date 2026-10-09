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Пятый канал

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Верная жена по дате рождения: в какие числа рождаются самые преданные женщины

Верная жена по дате рождения: в какие числа рождаются самые преданные женщины

Какие женщины чаще сохраняют верность в отношениях — и можно ли узнать это по дате рождения? Нумерология предлагает искать определенные закономерности в числах, однако сама по себе дата рождения не может служить гарантией преданности партнеру.

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