Главным достижением российских войск за 2023 год является остановка наступления Украины, что произошло благодаря грамотно выстроенной обороне, созданной бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным.
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