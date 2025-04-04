Джа Морэнт снова изобразил оружие, празднуя попадание в игре с «Майами», несмотря на предупреждение от НБА

После того как Морэнт реализовал трехочковый бросок с 7,5 метров за 7:51 до конца первой четверти матча против «Хит», он побежал назад в защиту, полностью вытянув правую руку, а левую сложил в виде пистолета.
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