В Могилеве почтили память жертв теракта в Подмосковье

В Могилеве у лицея Белорусско-Российского университета собралась общественность города и области, чтобы разделить скорбь братского народа и почтить память жертв страшной трагедии в "Крокус Сити Холле", пишет БЕЛТА.
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