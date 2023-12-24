Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку ситуации с аварийной пятиэтажкой в Смоленске

Жители дома в смоленском райцентре забили тревогу, когда начал разрушаться фасад здания Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку состояния разрушающегося дома в Сафонове Смоленской области.
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