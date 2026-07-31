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Рекордсмен КХЛ умер в 39 лет

Рекордсмен КХЛ умер в 39 лет

Хоккейный вратарь Алексей Мурыгин умер в 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского «Амура». В клубе рассказали, что в последние годы воспитанник хабаровской школы хоккея боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, и выразили соболезнования семье хоккеиста.

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