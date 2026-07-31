Рекордсмен КХЛ умер в 39 лет

Хоккейный вратарь Алексей Мурыгин умер в 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского «Амура». В клубе рассказали, что в последние годы воспитанник хабаровской школы хоккея боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, и выразили соболезнования семье хоккеиста.