В районном центре установили баннер со снимком 95-летнего ветерана

Ветеран Великой Отечественной войны прошел огонь, воду и медные трубы и ни о чем не жалеет Жители и гости Пряжинского района могут увидеть на центральной улице поселка Пряжа баннер, на котором размещена фотография Михаила Петровича Евсеева.