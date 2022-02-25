Зеленский объявил о 90-дневной всеобщей мобилизации на Украине

Согласно указу, всеобщая мобилизация пройдёт в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Харькове и других крупных городах, также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской и других областях.