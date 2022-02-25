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Зеленский объявил о 90-дневной всеобщей мобилизации на Украине

Зеленский объявил о 90-дневной всеобщей мобилизации на Украине

Согласно указу, всеобщая мобилизация пройдёт в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Харькове и других крупных городах, также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской и других областях.

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