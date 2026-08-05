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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оже-Альяссим о травме спины: «Попытался размяться, но практически не мог подавать»

Феликс Оже-Альяссим рассказал, как получил травму спины перед «Мастерсом» в Монреале. Канадец снялся с турнира перед матчем второго круга против Титуана Дроге.

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