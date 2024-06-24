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Маккойст о Беллингеме: «Он заводила. Джуд умен и не допустит, чтобы его удалили с поля за дерзость. Мне нравится его конфронтационный стиль»

Маккойст о Беллингеме: «Он заводила. Джуд умен и не допустит, чтобы его удалили с поля за дерзость. Мне нравится его конфронтационный стиль»

«Я не возражаю против конфронтационного стиля Джуда Беллингема, он заводила. Не беспокойтесь об этом, он просто заводит.

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