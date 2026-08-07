Приморские специалисты рассказали, как живет отловленный тигр Тайфун спустя год

Осмотр амурского тигра по кличке Тайфун провели специалисты Центра «Тигр». Молодой самец, которого в прошлом году передали в центр реабилитации «Орлиное», прошел плановое комплексное обследование, сообщает PRIMPRESS.
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