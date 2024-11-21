В Тюмени возбудили дело после избиения приезжим подростком школьника

Несовершеннолетний приезжий в Тюмени в результате конфликта избил подростка в одной из школ города. Как сообщает 21 ноября СУ Следственного комитета (СК) России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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