Алчность подвела сотрудницу Пенсионного фонда в Похвистнево под уголовную статью

Женщина увеличивала размер пенсии гражданам за денежное вознаграждение.В Похвистнево возбудили четыре уголовных дела против сотрудницы Пенсионного фонда — специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат.
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