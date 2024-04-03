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Алчность подвела сотрудницу Пенсионного фонда в Похвистнево под уголовную статью

Алчность подвела сотрудницу Пенсионного фонда в Похвистнево под уголовную статью

Женщина увеличивала размер пенсии гражданам за денежное вознаграждение.В Похвистнево возбудили четыре уголовных дела против сотрудницы Пенсионного фонда — специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат.

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