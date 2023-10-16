Кино: Александру Парре – 80: Почему звезда фильма «Почтовый роман» поссорился с режиссёром Евгением Матвеевым

Сегодня отмечает свой 80-й день рождения замечательный актёр Александр Парра. Сейчас он крайне редко появляется на публике, а в конце 1960-х, когда на экраны вышел фильм Евгения Матвеева «Почтовый роман», популярность актёра трудно было переоценить.